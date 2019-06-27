Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве НемцоваDP.RU 12:42

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг. Текст резолюции подготовлен представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом, который находится под российскими санкциями.
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ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства Немцова

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ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

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Слуцкий назвал резолюцию ПАСЕ по убийству Немцова инструментом демонизации России

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

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ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

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ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Газета.Ru12:24

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Коммерсантъ14:32
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
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Борис Немцов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 по 27 февраля 2015 года, до своего убийства. Первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, народный депутат России, основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской областной думы, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
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