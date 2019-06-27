ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве НемцоваDP.RU 12:42

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг. Текст резолюции подготовлен представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом, который находится под российскими санкциями.

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова

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