ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса НемцоваКрасная весна 13:40

Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ. В резолюции утверждается, что в ходе расследования следственные органы Российской Федерации допустили нарушения.

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

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