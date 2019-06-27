Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса НемцоваКрасная весна 13:40

Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ. В резолюции утверждается, что в ходе расследования следственные органы Российской Федерации допустили нарушения.
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ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Коммерсантъ14:32

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

RT на русском13:42

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Эхо Москвы15:01

Слуцкий назвал резолюцию ПАСЕ по убийству Немцова инструментом демонизации России

Интерфакс14:08

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Говорит Москва12:29

ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Газета.Ru12:24

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства Немцова

ТАСС12:12
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Спорт

Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»

Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Армия России поможет Таджикистану на фоне угроз от террористов

Минобороны России и спецслужбы укрепят армию Таджикистана из-за участившихся угроз со стороны банд международных террористов, которые прячутся на территории Афганистана.
Обновлено в 04:43
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Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
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Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

В НАТО рассказали о частоте перехватов самолётов

Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе форума в Брюсселе рассказал о частоте перехватов самолётов.
Обновлено в 20:02
Политика

Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией

Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
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Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Транспорт

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 20:30
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Армия и оружие

В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии

Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 18:15
Общество

Средней российской семье необходимо как минимум 58 тысяч: обзор прессы

Жизнь 43 пассажирам спасла бортпроводница при аварийной посадке Ан-2; за наркотики в России наказывают около 100 тысяч человек в год; на борьбу с бедностью обещают выделить триллион рублей.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Обновлено в 12:49
Политика

Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров

Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10
Общество

Беглов намерен убрать нелегальную торговлю из Петербурга

Чтобы убрать нелегальную торговлю с улиц Санкт-Петербурга, глава города Александр Беглов намерен объединить усилия различных служб.
Обновлено в 16:50
Экономика

Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)

Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Происшествия

Врачи чудом спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

В Шанхае врачам удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце. Об этом сообщает портал AsiaOne.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Технологии

В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы

Как известно, компания Tesla активно сотрудничает с Panasonic, так как последняя является поставщиком аккумуляторов для батарей электромобилей Tesla.
Обновлено в 05:48
Политика

Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ

На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
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Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна

Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
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Авто

BMW не планирует отказываться от дизеля

В беседе с журналистами на мюнхенском мероприятии #NEXTGen главный технический директор BMW Group Клаус Фроелих заявил, что традиционные топливные двигатели продержатся минимум до 2050 года, поэтому автомобиль BMW с приставкой «d» в течение ближайших пары десятков лет будет доступен для покупателей.
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Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
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Политика

Климкин ответил на критику Зеленскому

Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 12:46
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
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Борис Немцов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 по 27 февраля 2015 года, до своего убийства. Первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, народный депутат России, основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской областной думы, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
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