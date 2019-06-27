Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса НемцоваКрасная весна 13:40
Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ. В резолюции утверждается, что в ходе расследования следственные органы Российской Федерации допустили нарушения.
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Спорт
Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Армия России поможет Таджикистану на фоне угроз от террористов
Минобороны России и спецслужбы укрепят армию Таджикистана из-за участившихся угроз со стороны банд международных террористов, которые прячутся на территории Афганистана.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса
Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В НАТО рассказали о частоте перехватов самолётов
Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе форума в Брюсселе рассказал о частоте перехватов самолётов.
Обновлено в 20:02
Политика
Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией
Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 20:30
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Армия и оружие
В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 18:15
Общество
Средней российской семье необходимо как минимум 58 тысяч: обзор прессы
Жизнь 43 пассажирам спасла бортпроводница при аварийной посадке Ан-2; за наркотики в России наказывают около 100 тысяч человек в год; на борьбу с бедностью обещают выделить триллион рублей.
Обновлено в 20:24
Политика
Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров
Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10
Общество
Беглов намерен убрать нелегальную торговлю из Петербурга
Чтобы убрать нелегальную торговлю с улиц Санкт-Петербурга, глава города Александр Беглов намерен объединить усилия различных служб.
Обновлено в 16:50
Экономика
Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)
Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Происшествия
Врачи чудом спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце
В Шанхае врачам удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце. Об этом сообщает портал AsiaOne.
Обновлено в 10:05
Технологии
В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы
Как известно, компания Tesla активно сотрудничает с Panasonic, так как последняя является поставщиком аккумуляторов для батарей электромобилей Tesla.
Обновлено в 05:48
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе
Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Авто
BMW не планирует отказываться от дизеля
В беседе с журналистами на мюнхенском мероприятии #NEXTGen главный технический директор BMW Group Клаус Фроелих заявил, что традиционные топливные двигатели продержатся минимум до 2050 года, поэтому автомобиль BMW с приставкой «d» в течение ближайших пары десятков лет будет доступен для покупателей.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Политика
Климкин ответил на критику Зеленскому
Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29