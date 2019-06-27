Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса НемцоваЭхо Москвы 12:31

За резолюцию проголосовали 40 делегатов, голосов против не было. В тексте говорится, что в ходе расследования убийства политика были допущены нарушения. В документе содержится призыв повторно провести расследование.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Коммерсантъ14:32

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

RT на русском13:42

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства Немцова

ТАСС12:12

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Эхо Москвы15:01

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Говорит Москва12:29

ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Газета.Ru12:24

Слуцкий назвал резолюцию ПАСЕ по убийству Немцова инструментом демонизации России

Интерфакс14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика

Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей

Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
Обновлено в 22:26
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Недвижимость

Дальневосточники получат ипотеку под 2% годовых

Полпред подчеркнул, что кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых.
Обновлено 25 июня в 05:55
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинет ее в течение 2019 года, сообщает в четверг газета Financial Times.
Обновлено в 18:09
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Политика

Климкин обнародовал ноты России и Украины

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 19:43
Политика

Путин пошутил над журналистом Financial Times

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы

Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено в 20:59
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:08
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Засорившиеся туалеты самолета вынудили туристов ночевать на полу в аэропорту

Рейс авиакомпании Wizz Air из Лондона в Будапешт сорвался из-за засорившихся туалетов в самолете.
Обновлено в 22:30
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Кино

Скончался актер из сериала «Альф» Макс Райт

Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

В столице простились с актрисой Аллой Покровской

Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Минобороны получит 76 истребителей Су-57

Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено в 04:12
Транспорт

Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая

Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 21:50
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Немцов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 по 27 февраля 2015 года, до своего убийства. Первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, народный депутат России, основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской областной думы, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное