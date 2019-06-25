Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегацииРИА Новости 12:02
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.
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Экономика
Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей
Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей
Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Общество
Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов про командировочные расходы министра промышленности и торговли в правительство и сам Минпромторг.
Обновлено в 11:16
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.
Обновлено в 10:12
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ
Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.
Обновлено в 10:52
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Хоккей
СКА перешел на канадский размер площадки
Со следующего сезона питерский клуб переходит на канадский формат – 60 на 26 метров.
Обновлено в 12:50
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей
Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.
Обновлено в 10:22
Политика
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Происшествия
Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян
Обновлено в 10:31
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше
За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Обновлено в 03:22
Политика
Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России
Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Энгельсе горит рынок «Изобильный»
Обновлено в 12:05
Политика
Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры
На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13