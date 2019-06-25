Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегацииРИА Новости 12:02

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.
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ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российских делегатов

Вести.Ru12:08

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

РИА Новости12:02

Украина уходит из ПАСЕ из-за России

Газета.Ru12:22

Полномочия российской делегации в ПАСЕ полностью подтверждены

Новостной фронт12:07

Делегации из Прибалтики, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕ

ТАСС12:24

Украинская делегация в знак протеста покинула заседание ПАСЕ

News.ru12:52

«Россия нужнее». Повлияет ли демарш Украины на работу ПАСЕ

Телеканал 360°вчера в 11:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Экономика

Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей

Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей

Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Общество

Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов про командировочные расходы министра промышленности и торговли в правительство и сам Минпромторг.
Обновлено в 11:16
Политика

Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Суд арестовал московского отравителя

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Политика

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.
Обновлено в 10:12
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
Политика

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ

Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.
Обновлено в 10:52
Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Хоккей

СКА перешел на канадский размер площадки

Со следующего сезона питерский клуб переходит на канадский формат – 60 на 26 метров.
Обновлено в 12:50
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей

Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.
Обновлено в 10:22
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Происшествия

Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян

Обновлено в 10:31
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше

За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Обновлено в 03:22
Политика

Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России

Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Энгельсе горит рынок «Изобильный»

Обновлено в 12:05
Политика

Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры

На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
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