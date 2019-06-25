ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегацииРИА Новости 12:02

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.

Экономика Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Экономика Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».

Гаджеты Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.

Политика Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Общество Мантуров прокомментировал публикации о командировочных расходах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов про командировочные расходы министра промышленности и торговли в правительство и сам Минпромторг.

Политика Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.

Футбол Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.

Происшествия Суд арестовал московского отравителя МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».

Религия РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.

Политика В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.

Политика Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».

Армия и оружие Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.

Политика Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.

Здоровье Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.

Хоккей СКА перешел на канадский размер площадки Со следующего сезона питерский клуб переходит на канадский формат – 60 на 26 метров.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Происшествия Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.

Политика Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.

Политика В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.

Здоровье Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.

Политика Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.

Политика Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.