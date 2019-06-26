Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегацииREGNUM 12:06

ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий России 116 голосами за и 62 голосами против. Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме

ТАСС12:34

ПАСЕ полностью утвердила полномочия российской делегации

Газета.Ru14:17

ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации

RT на русском15:07

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

РИА Новости12:02

ПАСЕ вернула полномочия России в полном объеме

Вести.Финанс12:26

Итоги голосования: Россия снова в ПАСЕ, Украина ушла

Вести.Ru13:04

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

Телеканал 360°12:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Политика

Предсказуемая обида: как Россия и Грузия скатились в новый конфликт

Эскалация Остроты ситуации добавило то, что власти не нашли ничего лучшего, как попытаться перехватить внутриполитическую инициативу с помощью инструментализации российской угрозы: последовало жесткое заявление Зурабишвили, в котором Россия была названа врагом.
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов

Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Происшествия

Надежду Маршалкину приговорили к 10 годам лишения свободы

Обновлено в 06:43
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Наука

Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100

Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:47
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Армия и оружие

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено в 11:09
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Наука

В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой

Обновлено 24 июня в 13:31
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота

Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Общество

В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов

В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:19
Гаджеты

Названа дата анонса новых карт NVIDIA SUPER

Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о будущих видеокартах NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER.
Обновлено в 11:47
Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
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