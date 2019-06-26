Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегацииREGNUM 12:06
ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий России 116 голосами за и 62 голосами против. Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Политика
Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии
Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Политика
Предсказуемая обида: как Россия и Грузия скатились в новый конфликт
Эскалация Остроты ситуации добавило то, что власти не нашли ничего лучшего, как попытаться перехватить внутриполитическую инициативу с помощью инструментализации российской угрозы: последовало жесткое заявление Зурабишвили, в котором Россия была названа врагом.
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Наука
Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100
Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Происшествия
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Наука
В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой
Обновлено 24 июня в 13:31
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота
Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Названа дата анонса новых карт NVIDIA SUPER
Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о будущих видеокартах NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER.
Обновлено в 11:47
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53