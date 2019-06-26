Политика
ПАСЕ отклонила поправку об отказе России в полномочияхLife.ru 11:54
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку с предложением не возвращать российской делегации полномочия. Документ на рассмотрение внесли представители Украины и нескольких других стран.
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В Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий российской делегации, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости. Обе поправки предлагают убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий.РИА Новости10:21
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