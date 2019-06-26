Политика

ПАСЕ отклонила поправку об отказе России в полномочияхLife.ru 11:54

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку с предложением не возвращать российской делегации полномочия. Документ на рассмотрение внесли представители Украины и нескольких других стран.
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В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России

В Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий российской делегации, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости. Обе поправки предлагают убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий.
РИА Новости10:21

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ПАСЕ отклонила поправку, не подтверждающую полномочия РФ

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ПАСЕ отклонила предлагавшую отказать России в полномочиях поправку

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РИА Новости11:44
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В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
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С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Названы дата и время встречи Путина и Трампа

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
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Экономика

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Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
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Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

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Кино

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По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
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Кино

Умер американский актер Билли Драго

В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
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Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

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Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина

Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
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Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

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Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота

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