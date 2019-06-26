Политика
ПАСЕ отклонила поправку об отказе России в полномочияхLife.ru 11:54
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку с предложением не возвращать российской делегации полномочия. Документ на рассмотрение внесли представители Украины и нескольких других стран.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий российской делегации, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости. Обе поправки предлагают убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий.РИА Новости10:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Обновлено в 21:23
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено в 14:32
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено в 21:58
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Названы дата и время встречи Путина и Трампа
Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
Политика
Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Актер прокомментировал конфликт между Россией и Грузией в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 20:42
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Кино
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Кино
Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Политика
Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии
Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Общество
Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды
Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20