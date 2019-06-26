ПАСЕ отклонила поправку об отказе России в полномочияхLife.ru 11:54

В Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий российской делегации, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости. Обе поправки предлагают убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий.

с чего всё началось

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку с предложением не возвращать российской делегации полномочия. Документ на рассмотрение внесли представители Украины и нескольких других стран.

ПАСЕ отклонила поправку об отказе России в полномочиях

Общество Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове «В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.

Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.

Происшествия Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Происшествия Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Хоккей Луонго объявил о завершении карьеры Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика Названы дата и время встречи Путина и Трампа Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Политика Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии Актер прокомментировал конфликт между Россией и Грузией в интервью «Московскому комсомольцу».

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Кино Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.

Кино Умер американский актер Билли Драго В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства «Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.

Происшествия Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.