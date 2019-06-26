ПАСЕ отклонила поправку об отказе делегации России в полномочияхИзвестия 12:00

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации, которая предлагала отказ в их восстановлении. Инициаторами поправки стала группа парламентариев, в том числе и от Украины. Они предлагали убрать из резолюции ключевую фразу.

ПАСЕ отклонила поправку об отказе делегации России в полномочиях

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