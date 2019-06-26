Политика
ПАСЕ отклонила поправку об отказе делегации России в полномочияхИзвестия 12:00
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации, которая предлагала отказ в их восстановлении. Инициаторами поправки стала группа парламентариев, в том числе и от Украины. Они предлагали убрать из резолюции ключевую фразу.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
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МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
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Политика
Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
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Суд арестовал «московского отравителя»
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Кино
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Футбол
Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта
По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта.
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Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
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Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Эвелине Бледанс после тренировок в Кисловодске понадобилась капельница
Несколько дней назад актриса Эвелина Бледанс приехала в Кисловодск.
Обновлено в 17:46
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Авто
Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport
Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии
В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
Huawei открыла отдельный магазин для Honor и объявила выгодные скидки
Бренд Honor объявил об открытии собственного официального интернет-магазина.
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Наука
Рожки да ножки
В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено в 14:06
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено в 14:35
Транспорт
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
Обновлено в 06:25
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Экономика
В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%
По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Общество
В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.
Обновлено в 15:15
Музыка
Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 18:44
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
В продажу поступили 120 уровней Battle Pass со скидкой
Четверть от вырученных с продаж Battle Level Bundle и уровней Battle Pass без скидки денег идёт в призовой фонд The International 2019.
Обновлено в 15:12