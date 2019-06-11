В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов РоссииРИА Новости вчера в 12:27

с чего всё началось

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы. Большинство депутатов — 77 из 136 — выступили против включения этого пункта в повестку дня.

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

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