Политика

ПАСЕ не собирается никаким образом ограничивать полномочия российской делегацииНовостной фронт 04:44

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Издание «Европейская правда» сообщает о том, что ПАСЕ намерена снять все санкции с российской делегации и подтвердить полные полномочия РФ. После решения вернуть Россию шла речь о минимальных санкциях. Однако, теперь решили обойтись без них.
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ПАСЕ не собирается никаким образом ограничивать полномочия российской делегации

Новостной фронт04:44
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