Политика
ПАСЕ не собирается никаким образом ограничивать полномочия российской делегацииНовостной фронт 04:44
Издание «Европейская правда» сообщает о том, что ПАСЕ намерена снять все санкции с российской делегации и подтвердить полные полномочия РФ. После решения вернуть Россию шла речь о минимальных санкциях. Однако, теперь решили обойтись без них.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Космос
Эксперты: Инопланетяне прислали сигналы землянам
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
Обновлено в 06:11
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция
Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Кино
Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»
Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Политика
Лондон подтвердил встречу Путина и Мэй
Обновлено в 12:20
Общество
Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды
Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Общество
Три выпускника Коми набрали 100 баллов по информатике
Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования региона Татьяна Казакова отметила, что в числе высокобалльников 2019 года есть 24 выпускника, которые при сдаче трех экзаменов по каждому из них набрали не менее 90 баллов.
Обновлено в 05:59
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 12:00
Авто
Skoda Scala получила версию G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено в 03:58
Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Футбол
Трамп ответил футболистке сборной США, отказавшейся идти в Белый дом
Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, которая отказалась посетить Белый дом, если выиграет нынешний чемпионат мира.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»
Обновлено 24 июня в 23:27
Здоровье
В Волгограде Роспотребнадзор признал два пляжа опасными для купания
Речь идет о местах отдыха у воды в Советском районе (район Тулака) и в Тракторозаводском районе по адресу улица Грамши, 4.
Обновлено в 04:52
Политика
Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.
Обновлено в 11:38
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Новый Renault Koleos появится в России не раньше 2020 года
Обновлено в 06:33
Происшествия
Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения
Обновлено в 05:50
Игры
Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии
PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленского пригласили на сессию ассамблеи НАТО
Глава Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Мадлен Мун пригласила украинского президента Владимира Зеленского на сессию ассамблеи, которая пройдёт в Лондоне в октябре.
Обновлено в 10:40