ПАСЕ не собирается никаким образом ограничивать полномочия российской делегацииНовостной фронт 04:44

Издание «Европейская правда» сообщает о том, что ПАСЕ намерена снять все санкции с российской делегации и подтвердить полные полномочия РФ. После решения вернуть Россию шла речь о минимальных санкциях. Однако, теперь решили обойтись без них.

Политика Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Происшествия Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.

Кино Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9» Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Происшествия Суд арестовал московского отравителя МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».

Общество Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.

Общество Три выпускника Коми набрали 100 баллов по информатике Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования региона Татьяна Казакова отметила, что в числе высокобалльников 2019 года есть 24 выпускника, которые при сдаче трех экзаменов по каждому из них набрали не менее 90 баллов.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.

Общество Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Авто Skoda Scala получила версию G-TEC Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.

Политика МИД России ответил на ноту США по Уилану Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Футбол Трамп ответил футболистке сборной США, отказавшейся идти в Белый дом Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, которая отказалась посетить Белый дом, если выиграет нынешний чемпионат мира.

Здоровье В Волгограде Роспотребнадзор признал два пляжа опасными для купания Речь идет о местах отдыха у воды в Советском районе (район Тулака) и в Тракторозаводском районе по адресу улица Грамши, 4.

Политика Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.

Общество Ученые предсказали гибель людей от адской жары Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.