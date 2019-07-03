Политика

ПАСЕ напомнила Киеву о необходимости приглашать наблюдателей на выборыТК Звезда 09:20

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина находится под наблюдением ПАСЕ и обязана приглашать членов организации для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами. Об этом говорится в заявлении главы европейской организации.
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В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы Рады

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