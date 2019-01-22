ПАСЕ исключила украинцев из комитета по снятию санкций с РоссииRuposters.ru вчера в 10:50

Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ввело новые правила формирования комитетов, которые исключают присутствие представителей официального Киева в комитете по снятию санкций с России.

ПАСЕ исключила украинцев из комитета по снятию санкций с России

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