Футбол
ПАОК выиграл Кубок Греции и оформил «золотой дубль»Евро-футбол.ру вчера в 15:53
ПАОК стал семикратным обладателем Кубка Греции. В финале турнира "чёрно-белые" минимально обыграли АЕК благодаря голу экс-игрока лондонского "Арсенала" Чупы Акпома.
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Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Культура
Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака
Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Авто
Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России
Обновлено вчера в 03:04
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Как питаться после 50 лет: от каких продуктов следует отказаться
Ученые мужи провели многочисленные исследования, которые позволили им составить перечень запрещенных к употреблению после пятидесяти лет продуктов питания.
Обновлено в 02:01
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Тереза Мэй вдохновилась Лигой чемпионов и сыграла в футбол
Обновлено вчера в 22:55
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Футбол
Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.
Обновлено вчера в 08:35
Наука
Самый скоростной поезд в мире создали в Японии
Новый поезд Alfa-X для линий Синкансэн был представлен в Японии в минувший четверг, сообщили в издании «Иомиури».
Обновлено вчера в 08:03
Хоккей
Хет-трик Какко помог Финляндии победить Словакию на ЧМ-2019
Финляндия, победив, набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А. Словакия с 3 очками идет 3-й.
Обновлено вчера в 16:42
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро
Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
В Литве начались президентские выборы
В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56