Футбол
ПАОК выиграл Кубок Греции и оформил «золотой дубль»Евро-футбол.ру вчера в 15:53
ПАОК стал семикратным обладателем Кубка Греции. В финале турнира "чёрно-белые" минимально обыграли АЕК благодаря голу экс-игрока лондонского "Арсенала" Чупы Акпома.
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Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Обновлено в 04:34
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол
«ПСЖ» и «Атлетико» планируют побороться за Ришарлисона
В лице Ришарлисона «ПСЖ» и «Атлетико» видят потенциальную замену своим звездным форвардам, которые могут уйти этим летом.
Обновлено в 03:10
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:57
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из всех соцсетей после Евровидения
В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Хоккей
Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме
Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Наука
Загар: что это такое и насколько он опасен
К сожалению, вопреки мнению о безвредности излучения типа УФ-А, недавние эксперименты на животных показывают небезопасность всех трех УФ-диапазонов (A, B и C). Поэтому ВОЗ рекомендует не использовать устройства для загара в косметических целях, а некоторые американские врачебные ассоциации советуют вместо солнечного загара и соляриев пользоваться кремами для автозагара.
Обновлено в 03:15
Общество
В РФ вступили в силу первые поправки в закон о госзакупках
На рассмотрение заявления о внесении сведений о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков теперь отводится пять дней вместо десяти.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Кремлев: «Намерены проводить бои Гассиева в России»
Обновлено в 04:01
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в цене
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34