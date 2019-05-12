Футбол

ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок ГрецииСпорт-Экспресс 15:56

ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0. Для ПАОКа это третья победа в Кубке страны подряд и шестая в истории. В этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат Греции впервые с 1985 года.
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ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Sport24.ru17:13

ПАОК победил АЕК и завоевал Кубок Греции

Чемпионат16:50

ПАОК завоевал Кубок Греции

РИА Новости15:40

ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Матч ТВ16:05

ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции

Спорт-Экспресс15:56

ПАОК выиграл Кубок Греции

Soccer.ru16:42

ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Sport.ru17:00
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Кубок Греции по футболу
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