Футбол
ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок ГрецииСпорт-Экспресс 15:56
ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0. Для ПАОКа это третья победа в Кубке страны подряд и шестая в истории. В этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат Греции впервые с 1985 года.
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Армия и оружие
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Общество
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Политика
Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook
Ранее Facebook отреагировал на призыв Хьюза к американским властям, который предложил разделить компанию на несколько частей.
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Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
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Реставраторы предложили поместить на крышу Нотр-Дама огород
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Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
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Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
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В Москве простятся с Сергеем Доренко
Обновлено в 17:05
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Футбол
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Защитник ПАОКа Евгений Хачериди в летнее трансферное окно перейдет в «Шахтер».
Обновлено в 17:09
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Кино
В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»
На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
Сотрудники сервиса проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето в период с января по апрель, и определили самые бюджетные направления для путешествий.
Обновлено в 15:09
Политика
Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ
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Происшествия
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Политика
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Считается, что телефон зазвонит только в случае, если микроволновка опасна для здоровья, проходящий телефонный сигнал якобы станет доказательством того, что она «фонит», а ее экран пропускает вредное излучение.
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Политика
Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке
"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03