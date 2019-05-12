Футбол
ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок ГрецииСпорт-Экспресс вчера в 15:56
ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0. Для ПАОКа это третья победа в Кубке страны подряд и шестая в истории. В этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат Греции впервые с 1985 года.
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Армия и оружие
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Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
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WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию
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Обновлено в 01:29
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Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
Обновлено вчера в 13:13
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Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 05:54
Шоу-бизнес
«Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала»
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В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи
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Шоу-бизнес
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«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
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Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
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