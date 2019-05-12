Футбол

ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок ГрецииСпорт-Экспресс вчера в 15:56

ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0. Для ПАОКа это третья победа в Кубке страны подряд и шестая в истории. В этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат Греции впервые с 1985 года.
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ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Sport24.ruвчера в 17:13

ПАОК победил АЕК и завоевал Кубок Греции

Чемпионатвчера в 16:50

ПАОК Саввиди впервые оформил золотой дубль

Sports.ruвчера в 17:47

ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции

Спорт-Экспрессвчера в 15:56

ПАОК завоевал Кубок Греции

РИА Новостивчера в 15:40

ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Матч ТВвчера в 16:05

ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Sport.ruвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Политика

Трамп решил перекроить под себя празднование Дня независимости

Президент США Дональд Трамп распорядился внести изменения в программу празднования Дня независимости страны в Вашингтоне.
Обновлено в 03:23
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж

После публичного объявления о своей помолвке дочь Александра Серова продолжила скрывать своего возлюбленного, поэтому после того, в выпуске одного из ток-шоу отец Мишель заявил, что хотел бы, чтобы его дочь вышла замуж за телеведущего Дмитрия Борисова, поклонники звездного семейства и вовсе сделали вывод, что свадьба девушки отменилась.
Обновлено в 01:32
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов утверждает, что журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Авто

Русфинанс Банк в апреле выдал автокредитов на рекордные 10 млрд рублей

Выдачи автокредитов Русфинанс Банком в апреле 2019 года превысили 10 млрд рублей, что на 154% выше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 06:00
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Кино

Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 07:25
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Адмирал оценил слухи о военном использовании белух на Северном флоте

Обновлено в 05:22
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено в 06:25
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
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Кубок Греции по футболу
Ежегодное соревнование, которым управляет греческая Футбольная Федерация (EPO). Поскольку это вовлекает клубы всех лиг, у команд низших дивизионов есть шанс выбить сильные клубы из турнира, хотя они почти никогда не достигали финала. Драматичный финал состоялся 2 мая 2009 года, когда «Олимпиакос» обыграл АЕК: счёт после основного времени был 3:3, в дополнительное время команды ещё раз обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти со счётом 15:14 взял верх «Олимпиакос».
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