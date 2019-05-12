Футбол
ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок ГрецииСпорт-Экспресс вчера в 15:56
ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0. Для ПАОКа это третья победа в Кубке страны подряд и шестая в истории. В этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат Греции впервые с 1985 года.
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