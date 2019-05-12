Футбол

ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок ГрецииСпорт-Экспресс вчера в 15:56

ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0. Для ПАОКа это третья победа в Кубке страны подряд и шестая в истории. В этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат Греции впервые с 1985 года.
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ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Sport24.ruвчера в 17:13

ПАОК победил АЕК и завоевал Кубок Греции

Чемпионатвчера в 16:50

ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Sport.ruвчера в 17:00

ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции

Спорт-Экспрессвчера в 15:56

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РИА Новостивчера в 15:40

ПАОК Саввиди впервые оформил золотой дубль

Sports.ruвчера в 17:47

ПАОК стал обладателем Кубка Греции

Матч ТВвчера в 16:05
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В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
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