ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииMetaratings 16:00

За тур до конца чемпионата Греции ПАОК занимает первое место в турнирной таблице, набрав 77 очков после 29 матчей. Команда стала недосягаемой для преследователя в лице «Олимпиакоса» (72 очка, 29 игр). Это третий титул для клуба из Салоников.

ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции

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