Футбол
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболуТАСС вчера в 15:07
ПАОК в третий раз стал чемпионом Греции. Ранее клуб из города Салоники завоевывал титул в 1976 и 1985 годах.
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Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Обновлено вчера в 22:36
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Хоккей
«Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом»
"Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»
Обновлено в 00:30
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207
Обновлено вчера в 08:22
Спорт
Загитова опубликовала видео с выступлением своей собаки на льду
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши
В Белове женщина впала в кому после того, как поела суши в местном кафе. Пострадавшую госпитализировали в столицу региона.
Обновлено вчера в 21:54
Наука
На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников
Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой
На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 06:49
Политика
WP: США отказались от исключений по иранским санкциям
В ноябре 2018 года Соединенные Штаты приняли решение на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под "нефтяных" санкций против Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать им время для поиска альтернатив.
Обновлено вчера в 18:34
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Осипов поблагодарил за помощь погорельцам в Забайкалье
Глава Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании 22 апреля поблагодарил всех неравнодушных за оказанную помощь пострадавшим от степных пожаров.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара
По информации издания, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Обновлено вчера в 17:18