Футбол

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболуТАСС вчера в 15:07

ПАОК в третий раз стал чемпионом Греции. Ранее клуб из города Салоники завоевывал титул в 1976 и 1985 годах.
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5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»

Чемпионатвчера в 17:51

Клуб российского бизнесмена стал чемпионом Греции спустя 34 года. Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу

Sport24.ruвчера в 16:36

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

Sports.ruвчера в 15:20

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Советский спортвчера в 14:25

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно выиграл чемпионат Греции

РИА Новостивчера в 14:04

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболу

ТАССвчера в 15:07
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Армия и оружие

В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон

Обновлено вчера в 22:36
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Хоккей

«Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом»

"Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол

«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»

Обновлено в 00:30
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207

Обновлено вчера в 08:22
Спорт

Загитова опубликовала видео с выступлением своей собаки на льду

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Общество

Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II

Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши

В Белове женщина впала в кому после того, как поела суши в местном кафе. Пострадавшую госпитализировали в столицу региона.
Обновлено вчера в 21:54
Наука

На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни

В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Политика

Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Обновлено вчера в 21:03
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой

На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 06:49
Политика

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

В ноябре 2018 года Соединенные Штаты приняли решение на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под "нефтяных" санкций против Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать им время для поиска альтернатив.
Обновлено вчера в 18:34
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Осипов поблагодарил за помощь погорельцам в Забайкалье

Глава Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании 22 апреля поблагодарил всех неравнодушных за оказанную помощь пострадавшим от степных пожаров.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара

По информации издания, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Обновлено вчера в 17:18
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