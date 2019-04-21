Футбол

ПАОК празднует долгожданное чемпионствоЕвро-футбол.ру вчера в 16:40

Пресс-служба клуба опубликовала видео из раздевалки, на котором футболисты празднуют успех.
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5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»

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Клуб российского бизнесмена стал чемпионом Греции спустя 34 года. Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу

Sport24.ruвчера в 16:36

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Советский спортвчера в 14:25

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболу

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ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно выиграл чемпионат Греции

РИА Новостивчера в 14:04

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

Sports.ruвчера в 15:20
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Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

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Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
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Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени

В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
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Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Авто

В Белоруссии создали гибрид Porsche и «Запорожца»

Умелец создал реплику всем хорошо известного "Запорожца", в основе которого родстер Porsche.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290

Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов

Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

В Забайкалье больше 600 человек лишились имущества из-за пожаров

Пострадали 17 населенных пунктов. Повреждены больше 150 домов, в том числе жилые.
Обновлено в 01:34
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Зеленский обгоняет Порошенко на выборах почти в три раза

Обновлено в 01:52
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Россиянка поела суши и впала в кому

В Белове Кемеровской области местная жительница съела суши в одном из городских кафе и попала в больницу.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин восхитил поклонников фотографией детей с веточками вербы

Освятил веточки вербы и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Игривая кокетка: Кейт Миддлтон веселилась с мужем на пасхальной службе

Кейт Миддлтон вместе с супругом Уильямом, принцем Гарри и королевой Елизаветой посетила праздничную пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзоре.
Обновлено вчера в 14:46
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова решила всерьез заняться здоровьем

Обновлено вчера в 10:55
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке

Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 07:14
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Хоккей

«Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счёт в серии первого раунда НХЛ

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» победил «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме.
Обновлено в 01:13
Авто

Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать

Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено вчера в 14:56
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