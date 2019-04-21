Футбол
ПАОК празднует долгожданное чемпионствоЕвро-футбол.ру вчера в 16:40
Пресс-служба клуба опубликовала видео из раздевалки, на котором футболисты празднуют успех.
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Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено 20 апреля в 18:53
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Кино
Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени
В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Авто
В Белоруссии создали гибрид Porsche и «Запорожца»
Умелец создал реплику всем хорошо известного "Запорожца", в основе которого родстер Porsche.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Забайкалье больше 600 человек лишились имущества из-за пожаров
Пострадали 17 населенных пунктов. Повреждены больше 150 домов, в том числе жилые.
Обновлено в 01:34
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Зеленский обгоняет Порошенко на выборах почти в три раза
Обновлено в 01:52
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Россиянка поела суши и впала в кому
В Белове Кемеровской области местная жительница съела суши в одном из городских кафе и попала в больницу.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин восхитил поклонников фотографией детей с веточками вербы
Освятил веточки вербы и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Игривая кокетка: Кейт Миддлтон веселилась с мужем на пасхальной службе
Кейт Миддлтон вместе с супругом Уильямом, принцем Гарри и королевой Елизаветой посетила праздничную пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзоре.
Обновлено вчера в 14:46
Гаджеты
Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах
Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова решила всерьез заняться здоровьем
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке
Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 07:14
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Хоккей
«Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счёт в серии первого раунда НХЛ
В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» победил «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме.
Обновлено в 01:13
Авто
Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать
Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено вчера в 14:56