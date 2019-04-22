Футбол
ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 годаSports.ru вчера в 15:20
На второй позиции расположился «Олимпиакос», на счету которого 72 балла после 29 игр. ПАОК стал чемпионом Греции в третий раз. Ранее клуб выиграл титул в 1976 и 1985 годах.
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Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Бурятии полицейский обвиняется в похищении человека
Сотрудник МВД Бурятии обвиняется в похищении человека.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
Ещё один взрыв произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы.
Обновлено в 06:48
Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
Tesla показала сверхбыстрое ускорение своей новинки на видео
Компания Tesla Motors опубликовала в своем Instagram видео, в котором показан стремительный разгон электрического суперкара Roadster нового поколения.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Общество
В Подмосковье построят новый тепличный комплекс
Обновлено в 07:30
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Обновлено в 07:56
Общество
Учителя пожаловались, что их заставляют идти на «Бессмертный полк»
Учителя из Саратова пожаловались на то, что их заставляют участвовать в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 07:07
Общество
«Яндекс.Такси» начнет поощрять водителей
В рамках программы поощрений водители «Яндекс.Такси» смогут оформить банковскую карту Альфа-банка или «Яндекс.Денег» с кэшбэком в рублях на всех заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания.
Обновлено в 06:09
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Транспорт
Авиакомпания «Победа» начнет выполнять полеты в девять городов Италии
Росавиация выдала авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") допуски на полеты в Италию по девяти направлениям.
Обновлено в 07:21
Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
HTC готовит смартфон с поддержкой 5G
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Екатерина Одинцова, Маргарита Митрофанова и Анфиса Чехова на выставке Intercharm Professional
В Москве прошла выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса - Intercharm Professional.
Обновлено в 08:05
Здоровье
В Калининградской области 15 человек заболели корью
Корью в Калининградской области заболели уже 15 человек, включая четырех детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Обновлено в 07:58
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
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Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Энергетика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21