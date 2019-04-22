Футбол

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 годаSports.ru вчера в 15:20

На второй позиции расположился «Олимпиакос», на счету которого 72 балла после 29 игр. ПАОК стал чемпионом Греции в третий раз. Ранее клуб выиграл титул в 1976 и 1985 годах.
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ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно выиграл чемпионат Греции

РИА Новостивчера в 14:04

Клуб российского бизнесмена стал чемпионом Греции спустя 34 года. Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу

Sport24.ruвчера в 16:36

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболу

ТАССвчера в 15:07

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Советский спортвчера в 14:25

5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»

Чемпионатвчера в 17:51

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

Sports.ruвчера в 15:20
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Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Обновлено в 05:29
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Бурятии полицейский обвиняется в похищении человека

Сотрудник МВД Бурятии обвиняется в похищении человека.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

Ещё один взрыв произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы.
Обновлено в 06:48
Политика

В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича

Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

Tesla показала сверхбыстрое ускорение своей новинки на видео

Компания Tesla Motors опубликовала в своем Instagram видео, в котором показан стремительный разгон электрического суперкара Roadster нового поколения.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Общество

В Подмосковье построят новый тепличный комплекс

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате

Обновлено в 07:56
Общество

Учителя пожаловались, что их заставляют идти на «Бессмертный полк»

Учителя из Саратова пожаловались на то, что их заставляют участвовать в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 07:07
Общество

«Яндекс.Такси» начнет поощрять водителей

В рамках программы поощрений водители «Яндекс.Такси» смогут оформить банковскую карту Альфа-банка или «Яндекс.Денег» с кэшбэком в рублях на всех заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания.
Обновлено в 06:09
Хоккей

Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку

В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II

Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Транспорт

Авиакомпания «Победа» начнет выполнять полеты в девять городов Италии

Росавиация выдала авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") допуски на полеты в Италию по девяти направлениям.
Обновлено в 07:21
Экономика

Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»

В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Гаджеты

HTC готовит смартфон с поддержкой 5G

Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Екатерина Одинцова, Маргарита Митрофанова и Анфиса Чехова на выставке Intercharm Professional

В Москве прошла выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса - Intercharm Professional.
Обновлено в 08:05
Здоровье

В Калининградской области 15 человек заболели корью

Корью в Калининградской области заболели уже 15 человек, включая четырех детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Обновлено в 07:58
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 08:11
Политика

В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Энергетика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
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