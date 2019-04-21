Футбол
ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 годаЕвро-футбол.ру вчера в 15:02
Разгромив на своём поле "Левадиакос" со счётом 5:0, ПАОК оформил титул чемпиона Греции.
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Экономика
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Обновлено вчера в 19:13
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Происшествия
Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Технологии
Под научным флотом зашатался стапель
В борьбу за суда на 28 млрд рублей вступили «Пелла» и «Звезда» За постройку первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 млрд руб. разгорается борьба.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Тюмени эвакуировали почти 320 человек из детсада из-за задымления
Почти 320 человек эвакуировали из детского сада в Тюмени после срабатывания пожарной сигнализации из-за задымления в электрощитовой, сообщает в понедельник областной главк МЧС.
Обновлено в 03:37
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Недвижимость
В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть
В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
Обновлено в 03:03
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Музыка
Юная петрозаводчанка выступила на популярном шоу на НТВ
Выступление петрозаводчанки начинается с 51:25. За нашу землячку можно проголосовать на сайте телеканала НТВ в разделе, посвященном шоу.
Обновлено в 01:53
Общество
На Дальнем Востоке начались продажи льготных авиабилетов
На Дальнем Востоке поступили в продажу авиабилеты на субсидируемые маршруты, на финансирование которых власти ранее выделили дополнительные 5,2 млрд руб. В частности, "Аэрофлот" начал продажу льготных билетов по направлениям Владивосток — Москва (7,4 тыс. руб.) и Владивосток — Новосибирск (5,9 тыс. руб.).
Обновлено в 01:21
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Опубликованы «живые» фото и цены смартфона Meizu 16s
В Сеть просочились «живые» изображения смартфона Meizu 16s, официальная презентация которого состоится 23 апреля на специальном мероприятии в Китае.
Обновлено в 03:17
Политика
Лолита собралась в Киев после победы Зеленского
Певица Лолита Милявская может посетить Украину после победы на президентских выборах телеведущего Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши
Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках
Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.
Обновлено в 00:01
Космос
«Роскосмос» собирается закрыть площадку «Гагаринский старт»
Обновлено в 03:14
Происшествия
Более 200 человек погибли при взрывах в церквях и отелях на Шри-Ланке
Жертвами стали более 200 человек. По данным на 09:02 (мск) ТАСС сообщает о 300 раненых при взрывах.
Обновлено вчера в 03:25
Кино
Вышел тизер 3 серии 8 сезона «Игры престолов». И он чертовски мощный
HBO выпустил тизер 3 эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Предполагается, что запуски продаж и презентации, запланированные на эту неделю перенесли именно после жалоб на проблемы с Galaxy Fold.
Обновлено в 03:21
Общество
В Челябинске цыгане разграбили «Вещеворот» с одеждой
Значит, вещи пошли по назначению, для остро нуждающихся цыган.
Обновлено в 01:21