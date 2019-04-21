Футбол
ПАОК досрочно стал чемпионом ГрецииSport24.ru 14:37
ПАОК из Салоников досрочно стал чемпионом Греции. Сегодня команда разгромила «Левадиакос» со счетом 5:0 и довела отрыв от «Олимпиакоса» до восьми очков. Клубу из Пирея осталось провести два матча и отыграть отставание он не сможет.
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Гаджеты
Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае
Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.
Обновлено в 16:58
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика
Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Туве поймали седьмого из девяти сбежавших из изолятора задержанных
Полицейские в Туве задержали седьмого из девяти арестантов, совершивших побег из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Общество
Об ожидаемых зарплатах в разных регионах России рассказали в Роструде
В пресс-службе Роструда рассказали, что по данным за март 2019 года, средний ожидаемый уровень зарплаты на Чукотке находился на отметке в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 21:14
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Экономика
Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме
Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели взрывы в двух церквях
Обновлено в 00:41
Наука
Ученые выяснили, почему малыши «толкаются» у матери в животе
Ирландские ученые провели исследование, целью которого стало понимание процесса, почему малыши, готовящиеся появиться на свет, "толкаются" в животе у матери.
Обновлено в 17:30
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Экономика
Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже
Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом.
Обновлено в 17:32
Экономика
«Открытие» разбудит чужих
МДМ-банк присоединился к Бинбанку в 2016 году, а последний с 1 января 2019 года присоединен к «Открытию».
Обновлено в 17:53
Космос
Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса
Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
Обновлено в 13:05
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда
Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено в 14:20
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото".
Обновлено в 20:31
Происшествия
В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции
В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Энергетика
Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти
Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
Обновлено в 12:36