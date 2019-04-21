ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport 14:16

ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.

ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом Греции

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Происшествия В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.

Политика Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.

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