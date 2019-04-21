Футбол
ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport вчера в 14:16
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Авто
Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster
В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Финансы
Рынок акций РФ и рубль вырастут на текущей неделе
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам, рубль также укрепится против доллара и евро на дорогой нефти, налоговом периоде и высоком спросе на ОФЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено в 09:01
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 10:57
Политика
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Совет Федерации сегодня на заседании одобрил закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:08
Хоккей
Ковальчук прибыл в расположение сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года.
Обновлено в 11:10
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Транспорт
Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП
Обновлено в 04:05
Кино
Фильм «Миллиард» с Машковым возглавил российский кинопрокат
Лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные стал комедийный боевик «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты
В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s
В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня
В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Спасатели успели эвакуировать жителей.
Обновлено в 10:53
Кино
Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети
Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:09
Музыка
Новокузнечане сняли клип «Кузню приберите – 2019»
Обновлено в 10:28
Наука
За $2,95 млн на eBay продают окаменелости детеныша тираннозавра
Окаменелости детеныша тираннозавра владельцы выставили на популярный онлайн сервис eBay за $3 млн, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Наука
Картинка в руках обманула «умные» камеры видеонаблюдения
Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.
Обновлено в 11:05
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Вырывается дракон»: ветеран «Зенита» оценил игру Артема Дзюбы
Бывший полузащитник «Зенита», ветеран сине-бело-голубых Дмитрий Баранник оценил игру форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который стал одним из главных героев в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
Обновлено в 03:30
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку
Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32