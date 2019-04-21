Футбол

ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport вчера в 14:16

ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Капитан ПАОКа вышел на поле через неделю после разрыва «крестов»

Чемпионат09:26

Клуб российского бизнесмена стал чемпионом Греции спустя 34 года. Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу

Sport24.ruвчера в 16:36

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

Sports.ruвчера в 15:20

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Советский спортвчера в 14:25

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно выиграл чемпионат Греции

РИА Новостивчера в 14:04

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболу

ТАССвчера в 15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Футбол

Гол Вагнера Лава принес «Коринтиансу» третье чемпионство штата подряд

Обновлено в 02:14
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Финансы

Рынок акций РФ и рубль вырастут на текущей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам, рубль также укрепится против доллара и евро на дорогой нефти, налоговом периоде и высоком спросе на ОФЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено в 09:01
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 10:57
Политика

Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Совет Федерации сегодня на заседании одобрил закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:08
Хоккей

Ковальчук прибыл в расположение сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года.
Обновлено в 11:10
Политика

Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Транспорт

Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП

Обновлено в 04:05
Кино

Фильм «Миллиард» с Машковым возглавил российский кинопрокат

Лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные стал комедийный боевик «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты

В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s

В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня

В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Спасатели успели эвакуировать жителей.
Обновлено в 10:53
Кино

Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:09
Музыка

Новокузнечане сняли клип «Кузню приберите – 2019»

Обновлено в 10:28
Наука

За $2,95 млн на eBay продают окаменелости детеныша тираннозавра

Окаменелости детеныша тираннозавра владельцы выставили на популярный онлайн сервис eBay за $3 млн, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Наука

Картинка в руках обманула «умные» камеры видеонаблюдения

Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.
Обновлено в 11:05
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов

После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Футбол

«Вырывается дракон»: ветеран «Зенита» оценил игру Артема Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита», ветеран сине-бело-голубых Дмитрий Баранник оценил игру форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который стал одним из главных героев в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
Обновлено в 03:30
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное