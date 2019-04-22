Футбол
ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport вчера в 14:16
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Футбол
«Ливерпуль» добыл выездную победу над «Кардиффом» в АПЛ
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Энергетика
Мозырский НПЗ защищает оборудование из-за качества нефти из РФ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования из-за ухудшения качества поступающего из РФ топлива.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В театре Станиславского рухнул помост с хором
Из-за обрушения части декорации сразу несколько артистов хора упали с высоты около полутора метров.
Обновлено в 06:12
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 04:44
Общество
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Эксперты назвали приводящие к поломке телефона ошибки
Главной ошибкой пользователей является разрядка аккумулятора до 0 и зарядка на 100% на протяжении всей ночи, а современным батареям такие циклы уже не нужны.
Обновлено в 04:06
Общество
В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации
Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для печени
Обновлено 20 апреля в 04:03
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол
Бензема стал автором нового рекорда «Реала»
Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Общество
Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы
Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42