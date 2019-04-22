Футбол

ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport вчера в 14:16

ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
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ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно выиграл чемпионат Греции

РИА Новостивчера в 14:04

Клуб российского бизнесмена стал чемпионом Греции спустя 34 года. Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу

Sport24.ruвчера в 16:36

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболу

ТАССвчера в 15:07

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Советский спортвчера в 14:25

5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»

Чемпионатвчера в 17:51

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

Sports.ruвчера в 15:20
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Футбол

«Ливерпуль» добыл выездную победу над «Кардиффом» в АПЛ

Обновлено вчера в 12:53
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Энергетика

Мозырский НПЗ защищает оборудование из-за качества нефти из РФ

Мозырский нефтеперерабатывающий завод многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования из-за ухудшения качества поступающего из РФ топлива.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия

Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Обновлено в 03:58
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Хоккей

Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку

Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В театре Станиславского рухнул помост с хором

Из-за обрушения части декорации сразу несколько артистов хора упали с высоты около полутора метров.
Обновлено в 06:12
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 04:44
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Гаджеты

Эксперты назвали приводящие к поломке телефона ошибки

Главной ошибкой пользователей является разрядка аккумулятора до 0 и зарядка на 100% на протяжении всей ночи, а современным батареям такие циклы уже не нужны.
Обновлено в 04:06
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Здоровье

Назван самый полезный фрукт для печени

Обновлено 20 апреля в 04:03
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол

Бензема стал автором нового рекорда «Реала»

Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Общество

Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы

Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42
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