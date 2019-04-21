Футбол
ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport 14:16
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Политика
WP: США отказались от исключений по иранским санкциям
Госсекретарь США Майкл Помпео 22 апреля объявит о том, что Соединенные Штаты со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 262 человек
Обновлено в 20:49
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск.
Обновлено в 22:18
Здоровье
Волгоградцам рассказали, может ли музыка Моцарта вылечить заикание
Замечено благотворное влияние музыки при повышенном и пониженном давлении или ишемии сердца.
Обновлено в 22:30
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Экономика
Марина Федина: «По кредитке берешь на время, а отдаешь — навсегда!»
Свои личные сбережения держу в частном банке — Московском Кредитном Банке (МКБ), поскольку у него хороший рейтинг и лучшее предложение по процентной ставке по вкладам.
Обновлено в 17:00
Происшествия
От степных пожаров в Забайкалье погибли почти 4 тысячи животных
Часть животных разбрелись по степи.
Обновлено в 22:37
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
«Многомиллионная армия слушателей меня поддержит»: Сергей Жуков пошутил о своем участии в выборах президента
Уже смотрю на новые горизонты и знаю, моя многомиллионная армия слушателей всегда меня поддержит.
Обновлено в 23:02
Шоу-бизнес
Стефания Маликова стала торговать фруктами
Обновлено в 22:00
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».
Обновлено в 20:42
Футбол
Бетис — Валенсия 1:2
В первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму и не сумел продолжить матч.
Обновлено в 15:59
Политика
Глава МИД Британии поздравил Зеленского с победой
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек
Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
Происшествия
Беглого владельца красноярской «Реставрации» нашли на вилле в Италии
Сбежавшего из Красноярска владельца строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко нашли на вилле за 2 млн. евро на Лигурийском побережье Италии.
Обновлено в 09:25
Религия
У православных начинается Страстная неделя
У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
Обновлено в 22:31
Авто
Положительные и отрицательные стороны приобретения ВАЗ-2107
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
В сирийской Думе по карте боевиков обнаружили танк и схрон боеприпасов
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам", с помощью которой удалось найти их танк и схрон с боеприпасами.
Обновлено в 22:02
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено в 13:46