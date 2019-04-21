Футбол

ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport 14:16

ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
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ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно выиграл чемпионат Греции

РИА Новости14:04

Клуб российского бизнесмена стал чемпионом Греции спустя 34 года. Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу

Sport24.ru16:36

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболу

ТАСС15:07

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Советский спорт14:25

5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»

Чемпионат17:51

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

Спорт-Экспресс14:41

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

Sports.ru15:20
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Политика

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

Госсекретарь США Майкл Помпео 22 апреля объявит о том, что Соединенные Штаты со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций.
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Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 262 человек

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ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

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«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск.
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Волгоградцам рассказали, может ли музыка Моцарта вылечить заикание

Замечено благотворное влияние музыки при повышенном и пониженном давлении или ишемии сердца.
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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Экономика

Марина Федина: «По кредитке берешь на время, а отдаешь — навсегда!»

Свои личные сбережения держу в частном банке — Московском Кредитном Банке (МКБ), поскольку у него хороший рейтинг и лучшее предложение по процентной ставке по вкладам.
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От степных пожаров в Забайкалье погибли почти 4 тысячи животных

Часть животных разбрелись по степи.
Обновлено в 22:37
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
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Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?

Обновлено в 20:05
Политика

Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе

Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

«Многомиллионная армия слушателей меня поддержит»: Сергей Жуков пошутил о своем участии в выборах президента

Уже смотрю на новые горизонты и знаю, моя многомиллионная армия слушателей всегда меня поддержит.
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Стефания Маликова стала торговать фруктами

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Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».
Обновлено в 20:42
Футбол

Бетис — Валенсия 1:2

В первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму и не сумел продолжить матч.
Обновлено в 15:59
Политика

Глава МИД Британии поздравил Зеленского с победой

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 17:20
Происшествия

В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
Происшествия

Беглого владельца красноярской «Реставрации» нашли на вилле в Италии

Сбежавшего из Красноярска владельца строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко нашли на вилле за 2 млн. евро на Лигурийском побережье Италии.
Обновлено в 09:25
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У православных начинается Страстная неделя

У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
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Положительные и отрицательные стороны приобретения ВАЗ-2107

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Армия и оружие

В сирийской Думе по карте боевиков обнаружили танк и схрон боеприпасов

Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам", с помощью которой удалось найти их танк и схрон с боеприпасами.
Обновлено в 22:02
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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
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Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше

Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
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