Футбол
ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport 14:16
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Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на выборах на Украине
Обновлено в 19:55
Происшествия
На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам
Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Наука
Котинин вызывает более сильную зависимость, нежели никотин
Эксперт из Университета Южной Дакоты, Бреди Фэлпс, утверждает, что котинин вызывает более сильную зависимость, чем никотин.
Обновлено в 14:08
Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:43
Футбол
Анри на следующей неделе возглавит «Нью-Йорк Ред Буллз»
Как сообщает Sky Sports, руководство команды одобрило кандидатуру французского специалиста, который будет представлен в новом клубе в течение следующей недели.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено в 16:55
Политика
Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины
Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено в 13:46
Экономика
«Ташир» дает прикурить
У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
Обновлено в 17:53
Космос
Илон Маск ответил по-русски на вопрос об инопланетянах
Бизнесмен прокомментировал предположение, что он собирается привезти "инопланетных захватчиков" Владелец американской компании SpaceX и главы производителя электромобилей Tesla Илон Маск в своем Twitter продемонстрировал знание русских поговорок.
Обновлено в 00:18
Футбол
Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
Обновлено в 12:13
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Политика
Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе
Обновлено в 18:36
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В США два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
Футбол
Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»
"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:17
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Погибший самолет в Приморье достанут экскаватором
Чтобы поднять лежащий глубоко самолет, понадобится экскаватор и помощь добровольцев.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01