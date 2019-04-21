Футбол

ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом ГрецииProstoProSport 14:16

ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
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5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»

Чемпионат17:51

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно выиграл чемпионат Греции

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ПАОК досрочно стал чемпионом Греции

Sport24.ru14:37

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Советский спорт14:25

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции по футболу

ТАСС15:07

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

Спорт-Экспресс14:41

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

Sports.ru15:20
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Зеленский посоветовал всем странам бывшего СССР смотреть на Украину

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На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам

Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
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Эксперт из Университета Южной Дакоты, Бреди Фэлпс, утверждает, что котинин вызывает более сильную зависимость, чем никотин.
Обновлено в 14:08
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Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?

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Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
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Анри на следующей неделе возглавит «Нью-Йорк Ред Буллз»

Как сообщает Sky Sports, руководство команды одобрило кандидатуру французского специалиста, который будет представлен в новом клубе в течение следующей недели.
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Лена Миро выяснила, зачем Анне Седоковой «роман» с хоккеистом

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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Экономика

Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше

Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
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«Ташир» дает прикурить

У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
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Илон Маск ответил по-русски на вопрос об инопланетянах

Бизнесмен прокомментировал предположение, что он собирается привезти "инопланетных захватчиков" Владелец американской компании SpaceX и главы производителя электромобилей Tesla Илон Маск в своем Twitter продемонстрировал знание русских поговорок.
Обновлено в 00:18
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Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
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В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
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События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
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Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
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Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе

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Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Происшествия

В США два человека погибли при крушении небольшого самолета

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
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Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»

"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
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Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

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Погибший самолет в Приморье достанут экскаватором

Чтобы поднять лежащий глубоко самолет, понадобится экскаватор и помощь добровольцев.
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В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
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