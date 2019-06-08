Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в РоссииВести.Ru 11:30
Ухудшающуюся демографическую ситуацию обсудили эксперты в последний день Петербургского экономического форума. Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
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Бедность и эгоцентризм молодежи: на ПМЭФ обсудили причины низкой рождаемости в РФ
Будущее России. Национальные проекты10:55
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия
Журналиста Голунова увезли в больницу
"Ивана Голунова везут в 71 больницу", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Обновлено в 07:51
Футбол
Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Технологии
Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету
Разрабатываемый американской компанией Otto Aviation самолет Celera 500L готовится к своему первому полету, угрожая нарушить баланс, сложившийся на рынке авиационных перевозок.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ
Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Петиция в защиту Голунова набрала более 53 тысяч голосов
Вчера, 7 июня, пользователь под ником Siarhei Kazlouski создал петицию на портале Change.org в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:13
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Обновлено в 10:34
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова
В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Происшествия
Врачи не нашли травм у журналиста Голунова
Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Сирии и Ближнему Востоку грозит хаос из-за предвыборных игр в США
Вряд ли США будут использовать Сирию как плацдарм для наступления на Иран, поскольку на Ближнем Востоке расположено достаточное количество американских баз в странах с лояльным правительством.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Общество
В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными
Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".
Обновлено в 10:55
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
Обновлено в 11:54
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России
МИД РФ прокомментировал прошедшие с 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России.
Обновлено в 08:07
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено в 09:30
Наука
Зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом?
В конце весны генетики продемонстрировали научному сообществу первую в мире бактерию с полностью синтезированным геномом.
Обновлено вчера в 07:17
Спорт
Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций
9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30