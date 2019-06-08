Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в РоссииВести.Ru 11:30

Ухудшающуюся демографическую ситуацию обсудили эксперты в последний день Петербургского экономического форума. Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бедность и эгоцентризм молодежи: на ПМЭФ обсудили причины низкой рождаемости в РФ

Будущее России. Национальные проекты10:55

Причины демографического спада разбирали чиновники и эксперты на ПМЭФ

Газета.Ru10:06

В Минтруде падение рождаемости в России связали с низкими доходами семей

Говорит Москва06:21

Минтруд назвал причину низкой рождаемости в России

ФАН06:57

Минтруд: число женщин детородного возраста сократится на четверть

News.ru06:59

Минтруд назвал главную причину снижения рождаемости в России

Rambler News Service05:53

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

РБК08:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия

Журналиста Голунова увезли в больницу

"Ивана Голунова везут в 71 больницу", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Обновлено в 07:51
Футбол

Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Технологии

Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету

Разрабатываемый американской компанией Otto Aviation самолет Celera 500L готовится к своему первому полету, угрожая нарушить баланс, сложившийся на рынке авиационных перевозок.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Петиция в защиту Голунова набрала более 53 тысяч голосов

Вчера, 7 июня, пользователь под ником Siarhei Kazlouski создал петицию на портале Change.org в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:13
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Происшествия

Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта

Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Происшествия

Врачи не нашли травм у журналиста Голунова

Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Сирии и Ближнему Востоку грозит хаос из-за предвыборных игр в США

Вряд ли США будут использовать Сирию как плацдарм для наступления на Иран, поскольку на Ближнем Востоке расположено достаточное количество американских баз в странах с лояльным правительством.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Общество

В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными

Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".
Обновлено в 10:55
Экономика

Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей

Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
Обновлено в 11:54
Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России

МИД РФ прокомментировал прошедшие с 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России.
Обновлено в 08:07
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено в 09:30
Наука

Зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом?

В конце весны генетики продемонстрировали научному сообществу первую в мире бактерию с полностью синтезированным геномом.
Обновлено вчера в 07:17
Спорт

Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций

9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам

Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное