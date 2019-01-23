Экономика

Озвучены новые сроки завершения строительства космодрома «Восточный»Мир новостей 09:40

Борисов подчеркнул, что несмотря на все трудности, космодром должен быть достроен не позднее 2023 года. В среду глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что на строительство космодрома необходимы дополнительные средства.
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«Роскосмос» расторг контракт с генподрядчиком второй очереди Восточного

РБК08:06

«Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный

Реальное время07:20

Казанский Кремль прокомментировал расторжение контракта Роскосмоса с ПСО «Казань»

Inkazan08:56

Для строительства второй очереди «Восточного» привлекут нового подрядчика

РИА Новости07:47

Роскосмос расторг контракт на строительство второй очереди Восточного

Взгляд.ру07:27

Сроки завершения строительства космодрома Восточный сдвинуты до 2023 года

Коммерсантъ07:50

В ПСО «Казань» определились со сроками начала строительства на космодроме Восточный

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:18
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Спорт

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Обновлено в 08:56
Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

"Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, передает ОТР информацию газеты "Коммерсант".
Обновлено в 08:54
Авто

Главный завод Subaru остановил производство

На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Минобороны России в ходе брифинга в среду, 23 января, впервые показало иностранным военным атташе модернизированную ракету 9М729.
Обновлено в 05:00
Общество

«Уроком авторитетов» в школе Приморья заинтересовались следователи

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СК.
Обновлено в 08:24
Авто

Представлен пикап GMC Sierra HD 2020

Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября

Обновлено в 09:12
Происшествия

Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные

Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество

В школах Кузбасса малообеспеченные дети падают в голодные обмороки

Обновлено в 04:27
Гаджеты

Xiaomi показала гибкий смартфон

Китайская компания Xiaomi показала прототип смартфона со складным экраном.
Обновлено в 06:16
Авто

Процесс создания президентского лимузина Aurus показали на видео

Министерство промышленности и торговли РФ показало процесс создания президентского автомобиля Aurus.
Обновлено в 05:50
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Наука

Обнаружена угрожающая питьевой воде климатическая бомба

Международная группа ученых выяснила, что влияние, оказываемое глобальным потеплением на грунтовые воды, создает «бомбу замедленного действия» и может привести к непредсказуемым последствиям через сотни и тысячи лет.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
Политика

Путин поблагодарил попечительский совет МГУ за значимую поддержку вуза

Обновлено в 07:10
Экономика

Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительность

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития "Роскосмоса".
Обновлено в 08:57
Кино

Скончался кинооператор Валерий Никонов

На 77-ом году жизни скончался советский и российский кинооператор Валерий Никонов. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:26
Общество

Роспотребнадзор признал противогололедные реагенты безвредными

Противогололедные реагенты безвредны и не обостряют хронические заболевания.
Обновлено в 06:12
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи»

УАЗ начал выпускать авторефрижератор "Профи" с заводским газобалонным оборудованием. Силовая установка автомобиля работает на пропан-бутане.
Обновлено в 06:19
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Общество

Адвокат Рыбки опроверг участие Белоруссии в ее судьбе

Обновлено в 06:17
Происшествия

Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области

Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Технологии

«ВКонтакте» запустила каталог подкастов для приложения

Обновлено в 05:47
Авто

Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза

В 2018 году продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза, сообщает «Автостат».
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

Обновлено в 01:45
Авто

В Швеции хотят запретить двигатели внутреннего сгорания

В Швеции собираются прекратить с 2030 года продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:50
Авто

Maserati Levante получил спецверсию Vulcano

Компания Maserati представила спецверсию кроссовера Levante — исполнение Vulcano, которое выпустят тиражом 150 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:03
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Главное