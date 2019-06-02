Происшествия

Озвучена сумма компенсаций пострадавшим при взрывах в ДзержинскеDixiNews 04:56

Жители Дзержинска, пострадавшие в результате вчерашней серии взрывов на заводе «Кристалл», получат материальную помощь от местных властей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области, пишет «ТАСС».
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Глеб Никитин
Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.
— Глеб Никитин, российский политикКоммерсантъ 00:54

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