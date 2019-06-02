Озвучена сумма компенсаций пострадавшим при взрывах в ДзержинскеDixiNews 04:56

Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.

Жители Дзержинска, пострадавшие в результате вчерашней серии взрывов на заводе «Кристалл», получат материальную помощь от местных властей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области, пишет «ТАСС».

Озвучена сумма компенсаций пострадавшим при взрывах в Дзержинске

Спорт Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020 Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Армия и оружие Бомбардировщик Ту-22М3М снова сможет заправляться в воздухе Летчик-испытатель КБ "Туполев" рассказал, что российский бомбардировщик Ту-22М3М снова получил возможность дозаправляться в воздухе, передает телеканал "Звезда".

Гаджеты Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.

Происшествия В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.

Происшествия На заводе в Дзержинске произошло два взрыва Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.

Армия и оружие Business Insider назвал «худшие» американские программы вооружений Портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков и американских чиновников составил список «наиболее проблемных» программ властей США по вооружениям.

Армия и оружие Израиль показал видео ракетного удара по Сирии Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.

Общество Владимир Зеленский показал сына В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.

Экономика Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.

Политика Познер попал в базу «Миротворца» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".

Общество СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.

Происшествия Объявлена дата проведения похорон Рейеса Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".

Футбол Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.

Происшествия Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Технологии Специалисты назвали полезные свойства черемши Специалисты назвали крайне полезные свойства черемши.

Политика Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.

Музыка Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.

Политика Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.