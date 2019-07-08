"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

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