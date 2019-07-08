Авто
Озвучена стоимость лимузина Aurus SenatSpeedMe вчера в 03:01
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
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с чего всё началось
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.РИА Новостивчера в 04:15
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Обновлено вчера в 20:00
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