Авто

Озвучена стоимость лимузина Aurus SenatSpeedMe вчера в 03:01

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
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Aurus Senat Sedan будет стоить около 18 миллионов рублей

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
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