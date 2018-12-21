Экономика
Ozon запускает платформу кредитования поставщиков
Ozon запускает платформу кредитования поставщиковТерритория Нефтегаз09:12
Онлайн-ретейлер Ozon запускает платформу p2b-кредитования. Покупатели смогут инвестировать свои средства в поставщиков и селлеров с помощью нового сервиса Ozon.Invest.
Территория Нефтегаз09:12
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с чего всё началось
Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис p2b-кредитования (от англ peer to business). Он запустил площадку Ozon.Invest, где физлица могут выдать займы компаниям малого и среднего бизнеса.Ведомостивчера в 17:10
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Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
В Минсельхозе назвали стоимость новогоднего стола
Новогодний продуктовый набор для семьи из 4 человек составит на конец декабря 6,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.
Обновлено в 07:35
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков
В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей
С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.
Обновлено в 03:49
Финансы
МВФ выделил Украине новый транш в $1,4 млрд
Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда – $1,4 млрд из одобренных ей $3,9 млрд.
Обновлено в 08:04
Экономика
Медведев подписал постановление о капитале «ВЭБ.РФ»
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление о подписном капитале «ВЭБ.РФ», позволяющее госкорпорации получить до 300 млрд руб. для финансирования проектов.
Обновлено в 07:02
Экономика
Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов
Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.
Обновлено в 03:56
Экономика
Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей
Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено 19 декабря в 12:39
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 декабря, составляет 68,0085 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:31
Экономика
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые отрасли в России
Сайт по поиску работы HeadHunter проанализировал динамику количества вакансий и уровня зарплат в России в 2018 году.
Обновлено в 06:55
Экономика
Совет Федерации одобрил изменения в долевое законодательство
Совет Федерации одобрил закон, уточняющий требования к застройщикам в рамках долевого строительства жилья и контролю их деятельности.
Обновлено в 06:21
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Экономика
«Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании
Госкорпорация «Ростех» приобретет 9,33% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих группе ИСТ.
Обновлено в 02:50