Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис p2b-кредитования (от англ peer to business). Он запустил площадку Ozon.Invest, где физлица могут выдать займы компаниям малого и среднего бизнеса.

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Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис P2B-кредитования (выдача займов юрлицу или ИП физлицом). Как рассказал газете «Ведомости» руководитель подразделения Ozon «Цифровые финансы» Никита Сайгутин, площадка называется Ozon.Invest.

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