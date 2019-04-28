Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение ростаВедомости 16:35

Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

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