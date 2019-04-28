Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение ростаВедомости 16:35
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» определились с формами на матч
"Зенит" и "Крылья Советов" определились с формами на матч 26-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:27
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Космос
«Кровавая Антипасха»: Нибиру изменит полюса Земли и опустошит планету
«Кровавая» Красная горка станет наказанием для всего человечества: Нибиру полностью изменит магнитные полюса и опустошит планету.
Обновлено в 15:27
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Авто
Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander
Продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron в Китае набирают обороты.
Обновлено в 11:59
Космос
В ЕКА разработали маркеры для упрощения стыковки со спутниками
Предполагается, что такими инфракрасными и фосфоресцентными маркерами будут оснащаться все спутники, запускаемые ЕКА.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия
Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией
Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками
Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Культура
Валерия считает заслуженной победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Валерия заявила, что не понимает обвинений в адрес Абрамовой, и почему люди считают, что «дело нечисто» и «априори все купили», если дело касается дочери известного человека.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Экономика
Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger
Сделка обойдётся нефтесервисной компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.
Обновлено в 10:28
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06