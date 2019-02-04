Ozon отменил бесплатную доставку товаровТАСС 09:38

с чего всё началось

Большинство интернет-магазинов закладывает свои расходы в стоимость товара, и Ozon раньше не был исключением. Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа с ним по модели логистической компании.

Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей. Сейчас тарифы составляют 299 рублей за постамат и 399 рублей за разовую доставку.

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