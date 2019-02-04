Общество

Ozon отменил бесплатную доставку товаровТАСС 09:38

Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей. Сейчас тарифы составляют 299 рублей за постамат и 399 рублей за разовую доставку.
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Александр Шульгин
Большинство интернет-магазинов закладывает свои расходы в стоимость товара, и Ozon раньше не был исключением. Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа с ним по модели логистической компании.
— Александр Шульгин, российский композиторПРАЙМ 09:18
с чего всё началось
Взамен этого ритейлер ввел опцию Ozon.Premium
 - клиентам предлагается приобрести подписку (1599 рублей на 6 месяцев), которая предполагает бесплатную доставку заказов, но лишь на сумму 2999 рублей и выше.
Интерфакс09:38

Подробнее о событии

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров, «Озон», отказался от бесплатной доставки

Эхо Москвы08:32

Ozon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачи

Интерфакс10:12

Ozon отказался от бесплатной доставки

Телеканал 360°10:04

Ozon.ru отменил бесплатную доставку

Российская газета09:39

Интернет-магазин Ozon отменил бесплатную доставку

Известия11:03

Онлайн-ретейлер Ozon сделал бесплатную доставку доступной только по подписке

Афиша Daily08:33

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Ведомости07:25
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