Общество

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нееВедомости 07:25

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
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Интернет-магазин Ozon отменил бесплатную доставку

Известия11:03

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Ведомости07:25

Ozon отказался от бесплатной доставки

Телеканал 360°10:04

Ozon.ru отменил бесплатную доставку

Российская газета09:39

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров, «Озон», отказался от бесплатной доставки

Эхо Москвы08:32

Онлайн-ретейлер Ozon сделал бесплатную доставку доступной только по подписке

Афиша Daily08:33

Ozon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачи

Интерфакс10:12
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