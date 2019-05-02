Футбол
Арсенал — Валенсия 2:1 (2-й тайм)РИА Новости 14:18
|11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
|18′
Александр Ляказетт
|26′
|31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
|58′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
2 ×
14
Обамеянг
10
Озил
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
8
Солер
10
Парехо
4
Ронкалья
19
Родриго
7
Гедеш
Валенсия
Расстановка 5‑3‑2
Футболист "Арсенала" Месут Озил выйдет в стартовом составе лондонской команды на первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской "Валенсии", сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча "Арсенал" - "Валенсия" пройдет в четверг в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
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