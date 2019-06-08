Футбол
Озил по случаю свадьбы оплатит 1000 детских операцийSports.ru вчера в 16:25
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил с невестой Амине Гюльше оплатят операции для тысячи нуждающихся детей по всему миру. Свадьба Озила состоялась в пятницу.
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Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Трое жителей Кузбасса заразились клещевым энцефалитом
С начала эпидемического сезона в области зарегистрированы 3 случая заболевания иксодовым клещевым энцефалитом, 12 случаев иксодового клещевого энцефалита.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
Общество
В Китае решили применять глину для очистки сточных вод
Разветвленный комплекс из станций очистки сточных вод с экологичными фильтрующими элементами из глины запланировали ввести в эксплуатацию к 2020 году китайские власти в провинции Хайнань, заявили в управлении провинции по вопросам водных ресурсов, 8 июня сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Пингвины-«левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
На стройке под Петербургом молния убила рабочего
В пятницу в Новогорелово под Петербургом молния убила рабочего, пишет газета «Петербургский дневник».
Обновлено в 01:35
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Армия и оружие
США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400
Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:40
Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:04
Автоспорт
Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого
Вам не стоит ждать от нас слишком многого, приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота.
Обновлено в 01:58
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге
Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»
Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34