Футбол

Озил по случаю свадьбы оплатит 1000 детских операцийSports.ru вчера в 16:25

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил с невестой Амине Гюльше оплатят операции для тысячи нуждающихся детей по всему миру. Свадьба Озила состоялась в пятницу.
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Озил в честь своей свадьбы оплатит операции для тысячи детей

Soccer.ruвчера в 11:36

Озил отказался от подарков на свадьбу ради оплаты 1000 детских операций

Sport24.ruвчера в 20:59

Озил по случаю свадьбы оплатит 1000 детских операций

Sports.ruвчера в 16:25

Озил на свадьбе попросил гостей сделать пожертвования на благотворительность

Чемпионатвчера в 23:09

Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей помочь оплатить хирургические операции 1000 детей

Sportbox.RUвчера в 08:33

Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей помочь оплатить хирургические операции 1000 детей

Матч ТВвчера в 08:33

Футболист Месут Озил оплатит операции для тысячи нуждающихся детей

REGNUMвчера в 00:34
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

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Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
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Здоровье

Трое жителей Кузбасса заразились клещевым энцефалитом

С начала эпидемического сезона в области зарегистрированы 3 случая заболевания иксодовым клещевым энцефалитом, 12 случаев иксодового клещевого энцефалита.
Обновлено вчера в 12:14
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Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

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В Китае решили применять глину для очистки сточных вод

Разветвленный комплекс из станций очистки сточных вод с экологичными фильтрующими элементами из глины запланировали ввести в эксплуатацию к 2020 году китайские власти в провинции Хайнань, заявили в управлении провинции по вопросам водных ресурсов, 8 июня сообщает агентство Синьхуа.
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Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено 06 июня в 15:27
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
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Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
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Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

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Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Пингвины-«левши» оказались агрессивнее «правшей»

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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
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Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого

Вам не стоит ждать от нас слишком многого, приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота.
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
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Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге

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Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
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Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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