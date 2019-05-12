Футбол

Озил останется в «Арсенале» ещё как минимум на сезонЕвро-футбол.ру 05:49

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не покинет клуб в летнее трансферное окно.
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Озил намерен ближайшие два сезона провести в «Арсенале»

Sport24.ru07:49

«Арсенал» сообщил о дальнейшей судьбе Озила в команде

Матч ТВ05:10

Агент Озила: «Месут останется в „Арсенале“ до 2021 года»

Бомбардир.рувчера в 15:42

Озил останется в «Арсенале»

Sport.ru05:14

Агент: «Озил останется в „Арсенале“ как минимум до 2021 года»

Soccer.ruвчера в 13:29

Езил останется в «Арсенале» как минимум на год

Спорт-Экспресс04:35

Агент: Озил останется в «Арсенале» как минимум до 2021 года

Чемпионатвчера в 12:40
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Наука

Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает

Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Политика

В Индии сообщили о предложении от США по THAAD «взамен С-400»

THAAD Несколько месяцев назад министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, совершив визит в США, заявила, что Вашингтон "учитывает интересы Индии" и не станет применять санкционный пакет CAATSA за военно-техническое сотрудничество с РФ в плане закупки С-400 "Триумф".
Обновлено в 08:01
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Обновлено в 10:12
Футбол

«МЮ» не пропустил дома в АПЛ только в двух матчах этого сезона

«Манчестер Юнайтед» принимает «Кардифф» в матче 38-го тура АПЛ. На 23-й минуте с пенальти отличился полузащитник Натаниэль Мендес-Лэйнг.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Футбол

Виктор Гончаренко: «Мы получаем удовольствие от своей работы на поле»

Обновлено в 11:55
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Политика

В Литве пройдут президентские выборы

Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Культура

Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне

Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море.
Обновлено в 10:33
Спорт

Умер олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков

Обновлено в 10:02
Общество

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Гаджеты

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus новую мышь игрового класса — модель M4, наделённую фирменной многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0.
Обновлено в 10:26
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Здоровье

Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет

Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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