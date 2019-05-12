Футбол

Озил останется в «Арсенале» ещё как минимум на сезонЕвро-футбол.ру 05:49

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не покинет клуб в летнее трансферное окно.
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Озил намерен ближайшие два сезона провести в «Арсенале»

Sport24.ru07:49

Агент: Озил останется в «Арсенале» как минимум до 2021 года

Чемпионатвчера в 12:40

Езил останется в «Арсенале» как минимум на год

Спорт-Экспресс04:35

Озил останется в «Арсенале»

Sport.ru05:14

Агент: «Озил останется в „Арсенале“ как минимум до 2021 года»

Soccer.ruвчера в 13:29

Агент Озила: «Месут останется в „Арсенале“ до 2021 года»

Бомбардир.рувчера в 15:42

«Арсенал» сообщил о дальнейшей судьбе Озила в команде

Матч ТВ05:10
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Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет

Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа

Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

Изучив официальный тизер и свежие шпионские фото модели, независимые дизайнеры представили первые рендеры новинки.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Футбол

В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

Обновлено в 06:17
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»

Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 06:59
Политика

Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Происшествия

На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

В Сирии трое детей стали жертвами минометного обстрела

«Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама», – передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 06:01
Экономика

Имущество Экопромбанка выставлено на торги

Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Экопромбанк" объявил торги.
Обновлено в 05:17
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Обновлено в 07:29
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Гаджеты

У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home

Обновлено в 01:32
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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