Футбол
Озил останется в «Арсенале» ещё как минимум на сезонЕвро-футбол.ру 05:49
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не покинет клуб в летнее трансферное окно.
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Общество
Le Figaro (Франция): когда добродетельные феминистки запрещают сказки (Le Figaro)
В книге «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейм (Bruno Bettelheim) показал всю пользу воздействия сказок на формирование юных умов: они показывают, с какими сложностями можно столкнуться в жизни, и как можно их преодолеть.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Путешествия
Названы самые выгодные направления для путешествий летом
В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Обновлено в 05:17
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке
Как сообщает НТВ, вдова Олега Табакова хотела бы повторить этот опыт в реальной жизни, но все происходящее ограничивается игрой актеров на съемочной площадке, где 53-летняя Зудина участвует в большом количестве откровенных сцен.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
ВВС США ищут альтернативу российским РД-180
ВВС США ищут способы отказаться от двигательных систем «несоюзнического производства», в том числе российских РД-180.
Обновлено в 01:03
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Кино
Колин Ферт поучаствует в военной драме
Сценаристкой выступит Мишель Эшфорд («Мастера секса»). Ферт недавно сыграл в сиквелах для мюзиклов «Мэри Поппинс» и «Mamma Mia!».
Обновлено в 04:30
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Обновлено в 05:00
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает лежать и читать
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Транспорт
На улицах Лондона появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы
Власти британской столицы планируют полностью перейти на автобусы с нулевым выхлопом к 2037 году, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Театры
В Тамбове стартовал фестиваль имени Рыбакова
Фестиваль имени Рыбакова начали проводить в Тамбовской области с 2007 года.
Обновлено в 06:04
Общество
В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра
В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге
Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Самые надежные автомобили SUV-сегмента в мире по версии J.D. Power
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Политика
В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире
Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Политика
Юрист рассказал, что добился реабилитации Новодворской как жертвы репрессий
Юрист Александр Бусаров в 2015 году добился реабилитации диссидентки Валерии Новодворской как жертвы политических репрессий.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму
"Ювентус" представил домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 05:22