Футбол

Озил останется в «Арсенале» ещё как минимум на сезонЕвро-футбол.ру 05:49

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не покинет клуб в летнее трансферное окно.
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«Арсенал» сообщил о дальнейшей судьбе Озила в команде

Матч ТВ05:10

Езил останется в «Арсенале» как минимум на год

Спорт-Экспресс04:35

Агент Озила: «Месут останется в „Арсенале“ до 2021 года»

Бомбардир.рувчера в 15:42

«Арсенал» сообщил о дальнейшей судьбе Озила в команде

Sportbox.RU05:10

Агент: «Озил останется в „Арсенале“ как минимум до 2021 года»

Soccer.ruвчера в 13:29

Озил останется в «Арсенале»

Sport.ru05:14

Агент: Озил останется в «Арсенале» как минимум до 2021 года

Чемпионатвчера в 12:40
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Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Общество

Le Figaro (Франция): когда добродетельные феминистки запрещают сказки (Le Figaro)

В книге «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейм (Bruno Bettelheim) показал всю пользу воздействия сказок на формирование юных умов: они показывают, с какими сложностями можно столкнуться в жизни, и как можно их преодолеть.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Путешествия

Названы самые выгодные направления для путешествий летом

В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Обновлено в 05:17
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке

Как сообщает НТВ, вдова Олега Табакова хотела бы повторить этот опыт в реальной жизни, но все происходящее ограничивается игрой актеров на съемочной площадке, где 53-летняя Зудина участвует в большом количестве откровенных сцен.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

ВВС США ищут альтернативу российским РД-180

ВВС США ищут способы отказаться от двигательных систем «несоюзнического производства», в том числе российских РД-180.
Обновлено в 01:03
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Кино

Колин Ферт поучаствует в военной драме

Сценаристкой выступит Мишель Эшфорд («Мастера секса»). Ферт недавно сыграл в сиквелах для мюзиклов «Мэри Поппинс» и «Mamma Mia!».
Обновлено в 04:30
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Обновлено в 05:00
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает лежать и читать

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Транспорт

На улицах Лондона появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Власти британской столицы планируют полностью перейти на автобусы с нулевым выхлопом к 2037 году, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Театры

В Тамбове стартовал фестиваль имени Рыбакова

Фестиваль имени Рыбакова начали проводить в Тамбовской области с 2007 года.
Обновлено в 06:04
Общество

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге

Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

Обновлено в 03:58
Авто

Самые надежные автомобили SUV-сегмента в мире по версии J.D. Power

Обновлено вчера в 12:21
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Политика

Юрист рассказал, что добился реабилитации Новодворской как жертвы репрессий

Юрист Александр Бусаров в 2015 году добился реабилитации диссидентки Валерии Новодворской как жертвы политических репрессий.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму

"Ювентус" представил домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 05:22
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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