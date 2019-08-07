Как сообщает ESPN, полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перейти в клуб MLS «Ди Си Юнайтед». Отмечается, что таким образом селекционеры клуба хотят заменить лидера команды Уэйна Руни, который в январе 2020 года перейдет в «Дерби Каунти».

Озил может заменить Руни в команде MLS

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