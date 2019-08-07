Футбол
Озил может заменить Руни в «Ди Си Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 07:41
Как сообщает ESPN, в услугах футболиста заинтересован «Ди Си Юнайтед». Озил может стать заменой Уэйну Руни, который в январе 2020 года вернется в Англию — 33-летний форвард станет играющим тренером «Дерби Каунти». Напомним, Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
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