Как сообщает ESPN, в услугах футболиста заинтересован «Ди Си Юнайтед». Озил может стать заменой Уэйну Руни, который в январе 2020 года вернется в Англию — 33-летний форвард станет играющим тренером «Дерби Каунти». Напомним, Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.

Происшествия Начался второй штурм резиденции Атамбаева Киргизский спецназ начал вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Армия и оружие На Западе оценили возможности «Охотника» Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.

Гаджеты Samsung в суде потребовал 500 тысяч рублей от владельца Akket.com Южнокорейский производитель техники Samsung в суде потребовал 500 тыс. руб. от владельца интернет-портала Akket.com, неоднократно замеченного в публикации fake news о технологических компаниях.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома "Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.

Кино Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.

Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Общество Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте Количество исследований на КТ и МРТ, например, увеличилось в шесть раз, они стали доступными, и по сравнению с ведущими странами и городами мы выглядим очень неплохо.

Наука Необычную особенность онкологии у пожилых людей нашли медики из США Наблюдая за долгожителями медики обнаружили, что у 75-80 летних людей угроза рака снижается, а самым опасным признан возраст - 45-50 лет.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Шоу-бизнес Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.

Хоккей «Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open «Сочи» одержал победу над омским «Авангардом» и выиграл домашний предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

Происшествия Во время визита в Эль-Пасо Трамп оскорбил Бето О’Рурка Президент заявил, что его визит в Техас привёл О’Рурка в замешательство, поскольку именно в Техасе Трамп победил его на февральских дебатах, и заметил, что общеизвестный никнейм Бето – не более чем фальшивое имя, наводящее на мысли о латиноамериканском происхождении политика.