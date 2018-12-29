Футбол

Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»
Чемпионат
01:29

Ливерпуль — Арсенал
сегодня
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может пропустить матч 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», сообщает BBC.
Чемпионат01:29

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СМИ: Озил может не сыграть с «Ливерпулем»

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СМИ: Озил может не сыграть с «Ливерпулем»

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Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»

Чемпионат01:29

Езил может пропустить игру с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс00:26

Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»

Бомбардир.ру02:26

Озил пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы колена

Sport24.ru01:49

Озил пропустит матч с «Ливерпулем» из-за боли в колене

Soccer.ruвчера в 16:38
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Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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