Футбол
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может пропустить матч 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», сообщает BBC.
Чемпионат01:29
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Футбол
Штоффельсхаус может стать спортивным директором «МЮ»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Месси хочет, чтобы Вальверде продлил контракт с «Барселоной»
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался в команде.
Обновлено в 01:46
Футбол
«Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи»
ПАО «Газпром нефть» продолжит финансирование клуба Футбольной национальной лиги «Томь».
Обновлено в 02:21
Футбол
Марадона несколько дней не появляется в расположении «Дорадоса»
Обновлено в 02:06
Футбол
Туктамышева поздравила «Зенит» с Новым годом
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футбольный клуб «Зенит» с наступающим Новым годом.
Обновлено в 03:13
Футбол
УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали
УЕФА осудил расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время матча 18-го тура чемпионата Италии между этими командами (1:0). В концовке встречи 27-летний сенегалец получил две желтые карточки за одну минуту и был удален с поля.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро
«Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Кокорину запретили играть в футбол в СИЗО
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
Ригони может вернуться в «Зенит» в январе
Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может вернуться в петербургский «Зенит» уже в январе, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Клуб РПЛ интересуется двумя игроками «Генка»
Бельгийский агент Сантуш Верхулст в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян рассказал, что двумя футболистами «Генка» Алехандро Посуэло и Зиньо Гано интересуется неназванный московский клуб из РПЛ.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Роджерс: попал в больницу после увольнения из «Ливерпуля»
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, ныне возглавляющий «Селтик», признался, что попал в больницу спустя несколько дней после того, как его уволили из стана мерсисайдцев в октябре 2015 года.
Обновлено в 02:47
Футбол
Леонид Слуцкий: «У „Витесса“ есть шансы быть третьим в Голландии»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что его команде по силам в перспективе бороться за третье место в чемпионате Голландии.
Обновлено в 01:18
Футбол
Федерация футбола провела заседание Президиума
Оба решения были приняты единогласно. На заседании также были рассмотрены и другие вопросы.
Обновлено в 02:15
Футбол
Егор Сорокин: «Самое значимое событие в году - вызов в сборную России»
Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал в интервью пресс-службе клуба, что самым значимым для него событием в 2018 году стал вызов в сборную России.
Обновлено в 03:18