Как отмечает издание, президент турецкого клуба Али Коч прилагает невероятные усилия, чтобы заполучить Озила, а сам игрок не против перебраться в чемпионат Турции. Ранее сообщалось, что Арсенал намерен летом продать немецкого полузащитника.

Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

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