Футбол
Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»Советский спорт 03:59
Как отмечает издание, президент турецкого клуба Али Коч прилагает невероятные усилия, чтобы заполучить Озила, а сам игрок не против перебраться в чемпионат Турции. Ранее сообщалось, что Арсенал намерен летом продать немецкого полузащитника.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Происшествия
Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Футбол
Швеция обыграла Англию в матче за третье место женского ЧМ
Женская сборная Англии уступила команде Швеции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции.
Обновлено в 12:56
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба
Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Ученые оценили, сколько гектаров земли можно отдать под посадку деревьев, не нанося ущерба сельскохозяйственным угодьям и не уменьшая площади городов.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Единоборства
Российские дзюдоисты Бобрикова и Часыгов выиграли бронзу Универсиады
В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг Бобрикова победила представительницу Молдавии Кристин Бланару.
Обновлено в 13:17
Политика
Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 10:32
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Авто
Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга
Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
Обновлено в 07:13
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Дочка Алсу Микелла Абрамова поменяла имидж
Обновлено в 09:23