Футбол

Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»Советский спорт 03:59

Как отмечает издание, президент турецкого клуба Али Коч прилагает невероятные усилия, чтобы заполучить Озила, а сам игрок не против перебраться в чемпионат Турции. Ранее сообщалось, что Арсенал намерен летом продать немецкого полузащитника.
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СМИ: Озил может перейти в «Фенербахче»

Матч ТВ11:44

Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Советский спорт03:59

Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Чемпионат04:30

«Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила

Евро-футбол.ру05:13

Месут Езил может перейти в «Фенербахче», «вероятность - 50-51 процент»

Спорт-Экспресс04:36

«Фенербахче» желает приобрести игрока «Арсенала»

Sport.ru05:29

«Фенербахче» намерен арендовать Озила

Soccer.ru04:22
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
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Во Флориде в торговом центре произошел взрыв

В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

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Происшествия

Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии

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В России предложили распечатать государственный резерв

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На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
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Обновлено в 12:56
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Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
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Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
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Политика

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Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
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В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг Бобрикова победила представительницу Молдавии Кристин Бланару.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
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Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

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Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Фенербахче», выступающий в Турецкой Суперлиге. Один из самых популярных футбольных клубов страны. Домашние матчи играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
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