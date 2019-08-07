Футбол
Озил может перейти в «Ди-Си Юнайтед» вместо РуниREGNUM 02:47
Напомним, Озил играет за «Арсенал» с 2013 года. В сезоне 2018/19 он провёл 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Ранее стало известно, что Руни перейдёт к «Дерби Каунти» в январе 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:37
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 06:52
Происшествия
В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы
В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом.
Обновлено в 09:09
Общество
Метеоролог назвал причину аномальной погоды в России
Аномально холодное лето в Центральной России связано с «небесной механикой».
Обновлено в 10:09
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
По данным Минздрава России, 8–12 тысяч пациентов, у которых диагностировали онкологические заболевания, работали на вредной работе.
Обновлено в 10:15
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Общество
Поклонники Вербер несут цветы к ЦУМу в память о кумире
Столичные поклонники приносят цветы к стенам ЦУМа, в котором трудилась фешн-икона Алла Вербер.
Обновлено в 09:34
Технологии
Эксперты рассказали о правилах кибербезопасности для граждан
Владельцам компьютеров и других гаджетов следует тщательно соблюдать цифровую гигиену — правила, которые обеспечивают цифровую безопасности, не позволяя допустить утечку данных пользователя, пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
Вылетевший в Ереван самолет аварийно вернулся в Москву
Инцидент произошел с бортом авиакомпании NordWind, летевшим по маршрут Москва — Ереван, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 10:13
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Происшествия
У здания налоговой инспекции в Копенгагене произошел мощный взрыв
Вечером во вторник, 6 августа, в Копенгагене произошел мощный взрыв возле здания налоговой инспекции в районе Эстербру.
Обновлено в 05:24
Футбол
Смоленский футболист может продолжить карьеру в Италии
Воспитанник смоленского футбола Максим Глушенков, который ныне выступает за московский «Спартак», может оказаться в Серии А – высшем эшелоне чемпионата Италии.
Обновлено в 09:50
Кино
В Москву прилетел Квентин Тарантино
Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 00:38
Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Подмосковные врачи провели свыше 3000 процедур ЭКО с начала года
Длительность ожидания процедуры составит не более 1 месяца. В этом году количество бесплатных ЭКО увеличено.
Обновлено в 09:38
Происшествия
У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша
В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля в битумном хранилище возле ТЭЦ-22.
Обновлено в 07:48
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54