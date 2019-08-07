Футбол
Озил может перейти в «Ди-Си Юнайтед» вместо РуниREGNUM 02:47
Напомним, Озил играет за «Арсенал» с 2013 года. В сезоне 2018/19 он провёл 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Ранее стало известно, что Руни перейдёт к «Дерби Каунти» в январе 2020 года.
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